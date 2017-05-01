«Пхеньян намерен укреплять свой ядерный потенциал максимальными темпами».

Как передает ТАСС, с таким заявлением выступил представитель министерства иностранных дел КНДР.

Пхеньян, отмечается в нем, «будет последовательно принимать меры в области укрепления ядерных вооружений в любое время и в любом месте по решению высшего руководителя страны Ким Чен Ына».

По словам дипломата, это связано с критической ситуацией, сложившейся на Корейском полуострове «из-за нацеленных против КНДР американо-южнокорейских маневров».

«Никогда ранее агрессивная истерия США не достигала такого накала, а обстановка на полуострове не приближалась так близко к грани войны», — отметил представитель министерства иностранных дел КНДР.