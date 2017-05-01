Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Францию самой слабой страной в Европе. Такое заявление депутат Госдумы сделал сегодня, выступая с высоких трибун в Первомай.

По его словам, который приводит издание sm-news.ru, французам нужны изменения. Поэтому приверженность жителей относительно кандидатов на пост президента разделилась по 50% примерно, считает политический деятель РФ.

«Даже если победит Макрон, это будет в последний раз», — уверен Жириновский.

Политик подчеркнул, что народ Франции больше не допустит той политики, которая действует сейчас в стране.