США стараются избегать излишней активности там, где это может раздражать Россию.

Об этом Trend в понедельник сказал экс-помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам, бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

Комментируя вопрос о проведенной в минувшую пятницу в Москве встречи глав МИД России, Армении и Азербайджана, эксперт назвал эту встречу «московским процессом». «Это последовательное продолжение усилий Москвы с целью привнести позитивные изменения в урегулирование нагорно-карабахского процесса» – сказал Брайза, напомнив о встрече в подобном формате, состоявшейся в мае прошлого года.

По словам экс-помощника, Дональд Трамп пока еще не выработал четкой политики на Южном Кавказе, и подобная тенденция [желание избегать излишней активности] была заложена еще администрацией Барака Обамы, а Трамп ее просто продолжает.

«По мнению Обамы, США раньше вели слишком активную политику в мире, и Обама решил вернуть американскую политику в более спокойное русло», — сказал Брайза.