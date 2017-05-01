«В последние дни указательные надписи и знаки в салонах и на дверях автобусов «BakuBus» сдираются некоторыми пассажирами»

Об этом АПА сообщили в пресс-службе «BakuBus».

В информации отмечается, что подобные действия являются нарушением закона: «Сообщается, что согласно законодательству страны, такого рода действия создают дополнительную ответственность для этих пассажиров. Согласно «Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом», утвержденным постановлением №141 Кабинета министров Азербайджанской Республики, пассажирам запрещается повреждать транспортное средство и его оборудование, сорить в салоне транспортного средства и т.д.. Кроме того, пассажир несет ответственность за нарушение этих правил, а также за материальный ущерб, нанесенный перевозчику или автобусу.

«Наряду с этим, BakuBus оставляет за собой право распространять видеозапись того момента, когда произошло незаконное действие, делать эту информацию достоянием общественности и формировать общественное мнение, осуждающее подобное действие».

Сейчас в связи с каждым фактом нанесения вреда указательным знакам и надписям ведется расследование. В ближайшее время общественность будет проинформирована об этом.

Просьба к пассажирам: если увидите подобного рода действия других граждан, сразу же выразите отношение к происходящему и для немедленного установления личности человека, наносящего урон общественному транспорту, позвоните на номер *4242».