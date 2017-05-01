В Шекинском районе произошло убийство.

О подробностях убийства рассказали Sputnik Азербайджан в прокуратуре Шекинского района.

В минувшее воскресенье вечером в лесной полосе под названием Фазиль на окраине села Ибрагимкенд из огнестрельного оружия был убит местный житель Сафаров Тофиг Мехьяддин оглу, 1959 года рождения.

В ходе расследования было установлено, что к убийству может быть причастен родственник Сафарова — муж его сестры, Алиев Видади Субхан оглу, 1960 года рождения. Алиев задержан, орудие убийства — охотничье ружье изъято. На предварительном допросе мужчина показал, что между ним и Сафаровым произошел конфликт. По его словам, они говорили по телефону, когда Сафаров оскорбил его нецензурной бранью.

Алиев спросил Сафарова, где тот находится. Сафаров назвал место и тогда Алиев заявил: «Стой там, я сейчас приеду!». Мужчина вооружился охотничьим ружьем и поехал на встречу с Сафаровым…