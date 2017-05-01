Полиция Стамбула применила слезоточивый газ и резиновые пули против группы протестующих на первомайской демонстрации. Власти задержали более 200 человек, передает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Протесты в ходе первомайской демонстрации, как отмечается, происходят в Турции ежегодно. В связи с этим увеличивается число полицейских на улицах турецкой столицы.

В этом году ожидалось, что число протестующих будет меньше, поскольку власти отказались от проведения шествия через площадь Таксим, где обычно устраиваются антиправительственные протесты.

По данным агентства, полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против группы протестующих, которые выкрикивали: «Таксим — наш и останется нашим».

В итоге власти задержали 207 человек. У них изъяли около 40 коктейлей Молотова и 17 ручных гранат.