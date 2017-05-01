Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес соболезнования президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву.

Как сообщает официальный сайт главы государства, в письме главы государства говорится:

«Уважаемый Алмазбек Шаршенович, весть о человеческих жертвах в результате оползня в Ошской области меня крайне потрясла. В связи с этой трагедией от своего имени и от имени азербайджанского народа приношу искренние соболезнования Вам, семьям и близким погибших, раненым и пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Аллах рехмет елесин».