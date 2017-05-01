Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд аль-Хусейн заявил о необходимости проведения более детального расследования положения представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, передает РИА Новости.

«ЛГБТ-сообщество в Чечне: необходимо провести углубленное расследование, мы продолжим внимательно следить за ситуацией», — сообщается в официальном микроблоге Twitter управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Соответствующее заявление аль-Хусейн сделал в понедельник на брифинге в Женеве.

Ранее генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд пообещал ПАСЕ продолжить следить за ситуацией с положением представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

В начале апреля в «Новой газете» появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин «только одна ориентация», о чем можно судить по высокой рождаемости.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин принял Кадырова в Кремле 19 апреля. В ходе беседы глава республики заверил Путина, что все публикации в СМИ о похищениях и убийствах людей в Чечне носят провокационный характер.