«В наших вузах совершенствуется образовательный процесс. В свое время мы отправляли нашу молодежь на границу. По моей инициативе тысячи молодых людей были отправлены за границу по линии Государственного нефтяного фонда. Присоединившись к этому проекту, SOCAR также отправляла молодых за границу. На эти цели мы потратили, наверное, сотни миллионов долларов».

Как передает официальный сайт главы государства, об этом на открытии кампуса Бакинской высшей школы нефти SOCAR заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент отметил, что это средства, вложенные в человеческий капитал: «Однако потом я сказал, что, конечно, этот процесс должен продолжаться. В то же время, создавая в Азербайджане современные образовательные комплексы, мы должны сделать так, чтобы молодежь осталась здесь. Сегодня мы уже видим это. В этой школе обучается и приобщается к знаниям азербайджанская молодежь. В то же время я полностью уверен, что в ближайшем будущем из-за рубежа начнется очень большой поток сюда: «Не думаю, чтобы созданные здесь условия были бы еще где-то».

Глава государства подчеркнул, что в течение последних лет в Азербайджане было отремонтировано и построено более 3 тысяч школ: «Уровень грамотности в Азербайджане составляет почти 100 процентов. Лучше этого и быть не может».