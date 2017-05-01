Авиакомпания «Северный ветер» (Nordwind Airlines) будет выполнять регулярные полеты из Екатеринбурга в Лянкяран.

Как сообщают российские СМИ, российская авиакомпания получила соответствующий допуск к выполнению полетов от Росавиации. Рейсы Екатеринбург-Лянкяран планируют выполнять 3 раза в неделю.

«Северный ветер» также планирует летать в Лянкяран из Москвы и Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.Отметим, что сейчас из екатеринбургского аэропорта Кольцово есть прямые рейсы в Баку. Полеты выполняют «Уральские авиалинии».