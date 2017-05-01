В США недовольная посетительница парикмахерской угрожала сотруднице заведения пистолетом. Американке не понравилось, что та слишком долго стрижет ее семилетнего сына. Об этом сообщает Fox.

Инцидент произошел в Кливленде. Парикмахер рассказала, что мать малолетнего посетителя вела себя крайне неадекватно. В частности, перед тем, как устроить скандал, она рассказала мастеру, что имеет разрешение на ношение огнестрельного оружия.

Когда парикмахер отметила, что ее это не сильно радует, американка устроила настоящую ссору в стиле вестерн. Она вытащила пистолет и начала угрожать мастеру. Однако обида матери посетителя оказалась недолгой: когда ее сына достригли, она быстро покинула заведение.