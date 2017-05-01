Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заключила с РФ урановую сделку, глава ее предвыборного штаба Джон Подеста вместе с братом владеет компанией в России, а муж Билл Клинтон выступает там с речами. Президент подчеркнул, что об этом никто не говорит.

Президент США Дональд Трамп в интервью CBS News привел факты, которые, по его мнению, свидетельствуют о связях экс-госсекретаря США, кандидата в президенты на выборах 2016 года от Демократической партии Хиллари Клинтон, а также ее супруга Билла Клинтона и главы предвыборного штаба Джона Подесты с Россией.

Он отметил, что его соперница на выборах в бытность главой Госдепа заключила с Россией урановую сделку, Подеста вместе с братом владеет компанией в России, а экс-президент Билл Клинтон выступает там с речами. Трамп подчеркнул, что об этом никто не говорит.

Президент заявил, что не может точно знать, вмешивалась ли Россия в выборы, так как Подеста не дал Федеральному бюро расследований провести полноценную проверку. Он добавил, что «если хакера не поймаешь на горячем, то очень сложно сказать, кто совершил атаку». Трамп отметил, что, учитывая сказанное, согласится, что Россия имела отношение к атакам, но добавил, что это также мог быть Китай и «многие другие группы».

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали «ерундой».

10 декабря ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Трампу одержать победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие обвинения «непристойными».

В опубликованном докладе американской разведки говорится, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

Руководители разведывательных ведомств 6 января представили доклад Трампу. После ознакомления с документом Трамп заявил, что США должны «решительно пресечь» попытки кибератак на страну.

11 марта 2017 года телеканал CNN сообщил, что расследованием о возможном влиянии России на президентские выборы в США занимается суперсекретный отдел ФБР – контрразведывательное подразделение. Отмечалось, что его проводят 15–20 агентов ФБР. Источник телеканала подчеркнул, что информацию регулярно отправляют «на самые высокие уровни».