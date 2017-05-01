«Контракт века» и сегодня приносит прибыль Азербайджану и как известно, сейчас между SOCAR и партнерами идут переговоры, чтобы продлить срок этого контракта, и я положительно оцениваю это. Конечно, все наши условия должны быть выполнены, чтобы контракт был продлен».

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на открытии городка Бакинской высшей школы нефти SOCAR.

«Сегодня «Шахдениз 2» является одним из крупнейших газовых проектов мира. Уже несколько лет газ «Шахдениз» поставляется на рынки региона и мира. Сегодня мы уже приблизились к реализации Южного газового коридора. Этот проект соединит Азербайджан с зарубежными рынками, представляющими важность для нас. После этого Азербайджан на десятилетия обеспечит свои экономические интересы за счет реализации Южного газового коридора», — подчеркнул президент.

Президент Ильхам Алиев добавил, что работы по реализации проекта «Южный газовый коридор» ведутся в соответствии с графиком. «Южный газовый коридор является проектом 21-го века, инвестиции в который оцениваются в 40 млрд. долларов. Работы по реализации проекта идут в соответствии с графиком, я уверен, что в 2018 году мы сможем реализовать Стадию-2 разработки месторождения Шахдениз и проект строительства газопровода TANAP. Проект «Южный газовый коридор» пользуется поддержкой Европейского союза, Великобритании, США. Мы играем важную роль в региональном и глобальном сотрудничестве в решении энергетических вопросов», — сказал И.Алиев.

Президент выразил надежду, что и другие сегменты проекта ЮГК будут реализованы в установленные сроки.