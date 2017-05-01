В будущем 65% учеников нынешних начальных классов будут работать по не имеющимся в настоящее время специальностям. Эта цифра взята из аналитического обзора Всемирного экономического форума.

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Микаил Джаббаров в ходе ежегодного отчетного мероприятия учреждения.

По его словам, это ставит перед работниками образования сложные задачи: “Они заключаются в том, для какой профессии система образования должна готовить успешных выпускников, какие знания и навыки прививать ученикам? Никто не дает нам ответа на эти вопросы. Мы получаем ответы на них, проводя совместную работу с нашими коллегами».

Министр отметил, что в мае министерства образования и экономики подпишут меморандум: “Существует необходимость в более тесном сотрудничестве между нашими структурами в целях подготовки кадров, разработки долгосрочных прогнозов для успешной реализации экономических перспектив, направленных на повышение профессионализма выпускников и конкурентоспособности экономики”.

М. Джаббаров подчеркнул, что успешные азербайджанские выпускники должны иметь ряд компетенций: “Это гибкость, знания в области информационных технологий. Я хотел бы особо подчеркнуть, что мы рассматриваем это не в качестве отдельной специальности, а как необходимая компетенция любой профессии и специальности. Люди, не обладающие знаниями из области информационных технологий по своей специальности, имеют слабые перспективы на рынке труда”.