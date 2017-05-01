Бакинский развлекательный центр может ожидать снос.

Как передает Лент.аз со ссылкой на главного администратора центра, Исполнительная власть г.Баку представила проект сноса здания центра и строительства на этом месте инфраструктуры.

Однако руководство объекта связалось с нужными инстанциями и добилось приостановки решения о сносе. Пока центр продолжает работу.

В минувшую субботу сюда наведался глава исполнительной власти Баку Гаджибала Абуталыбов и дал указание начать снос, после чего к объекту подогнали несколько экскаваторов. Это вызвало напряженность между рабочими и персоналом центра, но затем все стихло.

Отметим, что Бакинский развлекательный центр принадлежит известному азербайджанскому предпринимателю Искандеру Халилову.