Бакинский развлекательный центр может ожидать снос.
Как передает Лент.аз со ссылкой на главного администратора центра, Исполнительная власть г.Баку представила проект сноса здания центра и строительства на этом месте инфраструктуры.
В минувшую субботу сюда наведался глава исполнительной власти Баку Гаджибала Абуталыбов и дал указание начать снос, после чего к объекту подогнали несколько экскаваторов. Это вызвало напряженность между рабочими и персоналом центра, но затем все стихло.
Отметим, что Бакинский развлекательный центр принадлежит известному азербайджанскому предпринимателю Искандеру Халилову.