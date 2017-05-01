Группа исследователей из США установила, что энергетики намного опаснее большинства других содержащих кофеин напитков, сообщает Американская кардиологическая ассоциация со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association.

Как передает РИА Новости, специалисты пришли к выводу, что энергетики повышают интервал QT (известен также как электрическая систола сердца) в среднем на десять миллисекунд в течение двух часов. «Если этот промежуток времени, который измеряется в миллисекундах, слишком короток или долог, то сердце может начать биться ненормально. Результирующая аритмия может быть опасной для жизни», — заявляют ученые, передает РИА Новости.

Авторы исследования, пришедшие к таким выводам в ходе наблюдения за группой добровольцев, призвали с осторожностью употреблять энергетические напитки.