«К сожалению, несмотря на то, что развитие человечества достигло высокого уровня, серьезные проблемы все еще остаются. Согласно подсчетам ООН, около 1 миллиарда людей не могут нормально питаться, 1,5 миллиарда — вынужден жить на 1,5 доллара в день».

Как сообщает АПА, об этом сказал заместитель премьер-министра Али Ахмедов в ходе конференции «Роль гражданского общества в достижении целей устойчивого развития в Азербайджане», проведенной при организационной поддержке представительства ООН в Азербайджане и Совета государственной поддержки неправительственных организаций при президенте Азербайджанской Республики.

По его словам, в мире безработица охватила десятки миллионов людей: «В разных странах средняя продолжительность жизни составляет 50-55 лет, в развитых странах этот показатель равен 75-80 годам. Все это серьезно беспокоит ООН, которая поставила перед собой цели решить эти проблемы до 2030 года. Вызывает сожаление тот факт, что в богатых природными и человеческими ресурсами странах Африки и Азии наблюдаются голод и бедность. Военные расходы США превысили 600 миллиардов долларов, в Евросоюзе по средним подсчетам за час работы платят 8 евро, в мире же 1 миллиард человек обречен влачить существование на 1 доллар в день».

А.Ахмедов отметил, что Азербайджан, присоединившийся к Целям устойчивого развития ООН, входит в число развивающихся стран: «За последние 12 лет экономика Азербайджана выросла в 3,5 раза. В Азербайджане проделана большая работа по реформированию структуры образования и здравоохранения. Все это радикально изменило уровень жизни людей в нашей стране. Присоединившись к Целям устойчивого развития ООН, Азербайджан поставил перед собой цель еще больше повысить благосостояние населения. Верим, что развитие экономики Азербайджана вступит на новый этап. Наша цель – приблизить уровень жизни к европейским стандартам. Эти цели нашли отражение в национальной программе».