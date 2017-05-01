С сегодняшнего дня разрешается использование в транспортных средствах занавеси и жалюзи.

Об этом сообщил Report начальник отдела по связям с общественностью Государственного управления дорожной полиции города Баку (ГУДПГБ) Вагиф Асадов.

По его словам, разрешается использовать только занавеси и жалюзи, соответствующие стандартам: «С 1 мая на задних правом и левом боковых стеклах автомобиля можно будет использовать изготовленные промышленным способом занавеси и жалюзи, соответствующие стандартам Госагентства по стандартизации, метрологии и патентам. Из-за жаркой погоды некоторые водители используют на задних боковых стеклах разноцветную, зеркальную или тонировку хамелеон, что недопустимо. Нарушившие требование водители будут оштрафованы на 150 манат. Разрешение на использование занавесей и жалюзи будет в силе до 15 ноября».