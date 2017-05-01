В Стокгольме в субботу 29 апреля состоялось официальное мероприятие, посвященное 94-й годовщине рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Мероприятие было организовано при сотрудничестве Конгресса азербайджанцев Швеции и международного журнала «Мир Азербайджана».

Выступая на мероприятии, председатель КАШ Эмиль Мирзоев и главный редактор журнала «Мир Азербайджана», председатель национального фонда «Деде Горгуд» Эльдар Исмайлов подчеркнули роль Гейдара Алиева в возрождении независимости Азербайджана за последние тридцать, а также его огромный вклад в развитие социально-политической, экономической и культурной сферы страны.

Участники мероприятия также отметили, что несмотря на тяжелые испытания, которые выпали на долю Азербайджана, Гейдар Алиев, благодаря острому уму и блестящим политическим навыкам, смог поставить страну на стезю развития и процветания.

Важным моментом мероприятия стала презентация биографии общенационального лидера на шведском языке «Незабываемые встречи с Гейдаром Алиевым». Автор книги Эмиль Мирзоев, был награжден орденом «Сын Родины» за впечатляющие достижения, патриотизм и успешную диаспорскую деятельность. Учредителем ордена является национальный фонд «Деде Горгуд» при содействии журнала «Мир Азербайджана».