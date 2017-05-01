Сегодня, 1 мая, начинаются совместные военно-тактические учения ВС Азербайджана и Турции. Как сообщалось ранее, личный состав турецкой армии, который примет участие в пятидневных учениях, прибыл в Азербайджан примерно 10 днями ранее и разместился в Н-ской воинской части.

Предполагается, что военные учения пройдут вблизи от линии фронта. То есть турецкие военные, в том числе и пилоты, буду находится близко к армянским оккупантам. Это будет демонстрацией и ясным месседжем врагу нерушимого единства и союзничества Азербайджана и Турции в случае критической ситуации и форс-мажора.

В этом контексте будет кстати напомнить слова руководителя турецкой делегации, полковника Хакана Ачыкгёза:

«Опыт, приобретенный на проводимых учениях, положительно отразится в дальнейших оперативных планах обеих стран. Основной целью учений является улучшение координации посредством проведения обмена опытом между Вооруженными силами Азербайджана и Турции, а также достижение взаимодействия военных подразделений обеих стран с помощью совместных планирований штабов, повышения готовности и способностей подразделений проводить операции».

Отметим, что на совместные учения привлечены наряду с личным составом бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты Военно-воздушных сил, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения, оснащенные современными оборонительными комплексами с целью защиты группировок с воздуха

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Безусловно, первые совместные учения в этом году представляют для Азербайджана большую важность. Это событие воодушевит армию и народ Азербайджана, 20% территорий которого находятся под оккупацией. В период, когда нет никаких подвижек в мирных переговорах, а вероятность войны высока, совместные военные учения с обладающей сильной и опытном армией братской Турцией носят особое значение для Азербайджана, это укрепляет веру не только наших ВС, но и всего народа. Параллельно это является сдерживающим фактором для Армении и ее покровителей, вынудит агрессора всерьез задуматься о том, чтобы занять конструктивную позицию в карабахском вопросе.

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Естественно, было бы лучше, если наряду с проведением военных учений, Азербайджан и Турция создали бы совместную военную группировку, как Россия и Армения. Наверное, когда придет время, это тоже осуществится. Другими словами, в недалекой перспективе мы можем стать свидетели того, как совместные военные учения превратятся в совместные боевые планирования и единую армию. Происходящие в регионе сложные и опасные процессы диктуют такую необходимость.

Но единая армия вовсе не означает, что Турция и Россия могут столкнуться и противостоять друг другу в Карабахе, на Южном Кавказе. Наоборот, в этом случае Кремль воспримет всерьез соотношение сил в регионе и геополитические реалии, поймет важность решения региональных проблем мирным путем, и тогда постарается наладить с Анкарой более тесное сотрудничество.

В любом случае, война не отвечает ближайшим и среднесрочным перспективам России. Между Россией и Турцией естьожидающие реализации договоры на десятки миллиардов долларов («Турецкий поток», АЭС «Аккую», договор о закупке ракетный систем С-400 и т.д.).

По этой и другим причинам Россия не захочет противостоять на Южном Кавказе Турции, которую она считает своим стратегическим партнером. В этом случае, Кремль наконец-таки засучит рукава и примется за решение карабахской проблемы, сулящей войну, в которой может принять участие и Турция.

Такой момент уже назрел. Если этого не сделает Москва, то сделает азербайджанский солдат, и тогда Москва навсегда потеряет не только Азербайджан, но и Турцию вместе с многомиллиардной прибылью. В этом заключается месседж для Кремля нынешних совместных военных учений Азербайджана и Турции.

Другими словами, мяч пока на стороне России, но не навсегда. Будем надеяться, что в ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 3 мая, в период совместных учений Азербайджана и Турции, на встрече тет-а-тет с Владимиром Путиным до его сведения будут доведены эти важные детали.

Minval.az