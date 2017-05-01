Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в понедельник в открытии кампуса Бакинской высшей школы нефти SOCAR, построенного в поселке Бибиэйбат Сабаильского района Баку, сообщает сайт главы государства.

До сведения И.Алиева было доведено, что территория кампуса составляет 7 га, 47 тыс. кВ/м из которых – общая площадь строительства, 42 тыс. кВ/м – площадь основного корпуса. В кампусе расположено общежитие на 400 коек, фитнес-центр, стадион на тысячу мест, два теннисных корта, площадки для волейбола, баскетбола и легкой атлетики, бассейн, два спортзала и другое.