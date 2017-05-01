В Бакинском следственном изоляторе произошло самоубийство.
Как сообщили АПА в прокуратуре Сабунчинского района, содержащийся там 23-летний Орханидов Михаил Вадимович повесился на простыне.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
В Бакинском следственном изоляторе произошло самоубийство.
Как сообщили АПА в прокуратуре Сабунчинского района, содержащийся там 23-летний Орханидов Михаил Вадимович повесился на простыне.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Дата: 2017/05/01 10:38
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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