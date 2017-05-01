Povesilsa mujcina1

В Бакинском следственном изоляторе произошло самоубийство.

Как сообщили АПА в прокуратуре Сабунчинского района, содержащийся там 23-летний Орханидов Михаил Вадимович повесился на простыне.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.