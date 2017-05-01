Государственный департамент и Совет национальной безопасности были настигнуты врасплох приглашением президента США Дональда Трампа нанести визит в Вашингтон главе Филиппин Родриго Дутерте. Как сообщает The New York Times со ссылкой на двоих высокопоставленных чиновников, ожидается, что приглашение вызовет возражения внутри страны.

Теперь чиновники администрации готовятся к критике со стороны правозащитных групп, сообщает издание. «По сути, признавая кровавую войну Дутерте с наркотиками, Трамп теперь морально соучаствует в будущих убийствах», — заявил Джон Сифтон, директор Human Rights Watch в Азии.

Чиновники администрации заявили, что приглашение Дутерте было одним из нескольких, которые Трамп направил лидерам стран Юго-Восточной Азии. В Белом доме посчитали, что американский лидер уделяет им мало внимания, сосредоточившись на Китае, Японии и напряженности вокруг Северной Кореи. В воскресенье Трамп также говорил с премьер-министрами Сингапура и Таиланда. Оба получили приглашения в Белый дом, передает Интерфакс.

Дутерте зарекомендовал себя большим поклонником Трампа, называл его мудрым и прагматичным мыслителем и сравнивал в этом смысле с собой. Совсем другие отношения связывали его с предыдущей администрацией США: Дутерте предложил Обаме отправиться ко всем чертям, после чего Вашингтон решил прервать программу помощи Филиппинам.