Около 20 пассажиров рейса Москва-Бангкок авиакомпании «Аэрофлот» пострадали из-за попадания самолета в «воздушную яму. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

«У пострадавших множественные переломы. Среди них есть и россияне и иностранцы», — сказал дипломат.

По его словам, инцидент произошел во время снижения лайнера. Соснов предполагает, что пострадали те, кто не был пристегнут. Дипломат сообщил, что все пострадавшие доставлены в больницу.

По данным авиакомпании «Аэрофлот», в понедельник при подлете к аэропорту Бангкока самолёт Boeing 777, выполнявший рейс SU270 из Москвы, попал в зону кратковременной сильной турбулентности. В авиакомпании рассказали, что основная особенность турбулентности в том, что «возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение», поэтому экипаж самолета не может предупредить пассажиров о том, что нужно вернуться на свои места.