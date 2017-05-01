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Официальный курс маната к доллару и евро на 1 мая

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Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 1 мая установлен на уровне 1.7025 маната, а евро — 1.8542 маната.

Дата: 2017/05/01 10:02

Раздел: Азербайджан, Экономика

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