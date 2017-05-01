Совместное предприятие «Казахстан Парамаунт Инжиниринг», образованное оборонной компанией из ЮАР «Парамаунт Групп» и казахстанской госкомпанией «Казахстан Инжиниринг», намерено начать экспорт бронированных автомобилей «Арлан» (Marauder) в Азербайджан, передает сайт оборонных новостей QUWA.ORG.

Marauder — бронированный автомобиль с противоминной защитой разработки компании Paramount Group. Выпускается южноафриканской компанией Paramount Group и на совместном производстве завода ЭВМ в Азербайджане. С 2015 года в Казахстане также начата лицензионная сборка БТР Marauder, получивших местное имя «Арлан».

В июне 2011 года, Marauder был показан в британском автомобильном шоу Top Gear. Испытания проводил Ричард Хаммонд.

В июне 2016 Арлан (Marauder) был показан на выставке KADEX2016 (Астана, Казахстан).