Совместные военно-тактические учения ВС Азербайджана и Турции стартуют в понедельник, 1 мая.

В ходе них будут использованы артиллерийские установки, бронетехника, минометы, боевые и транспортные вертолеты военно-воздушных сил, а также примут участие подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения.

«В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, с 1 по 5 мая будут проведены совместные тактические учения с боевыми стрельбами вооруженных сил двух стран», — сообщили в минобороны Азербайджана.

По данным военного ведомства, основной целью учений является улучшение координации через обмен опытом между ВС Азербайджана и Турции, а также достижение взаимодействия военных подразделений с помощью совместного планирования штабов, повышения готовности и способности подразделений проводить операции.