Президент США Дональд Трамп не общался с бывшим президентом Бараком Обамой после своей инаугурации.

Трамп рассказал в интервью газете The Washington Times, что после своего вступления в должность 20 января он ни разу не общался со своим предшественником Бараком Обамой, передает ТАСС.

«С момента, как я заступил на пост, — нет, — сказал он. — Это очень плохо, но я не сильно удивлен. Я был очень разочарован, узнав о слежке, я был очень разочарован».

Ранее Трамп в своем Twitter заявил, что телефоны сотрудников его предвыборного штаба в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке прослушивались по указанию экс-президента. Спецкомитеты Конгресса США по разведке проверили данные утверждения главы государства. Прямых доказательств обнаружено не было. Тем не менее, как стало известно председателю комитета Палаты представителей Дэвину Нуньесу, за некоторыми членами команды Трампа действительно велась слежка, но к Трампу отношения это не имело.