Жительница английского города Натсфорд в графстве Чешир получила выписку из банка и письмо от дяди своего покойного мужа спустя 40 лет после их отправки.

Конверт, который был доставлен 81-летней Марджори Крейбич, датируется 24 июня 1975 года. В него родственник женщины вложил фотографию её дочери и письмо с благодарностью за подарок, отправленный семьёй Крейбич на день рождения.

По информации Metro, руководство почты объяснило задержку в получении писем ошибкой почтальона, который, вероятно, закинул конверт не в тот ящик. Тем не менее писать жалобу в организацию англичанка не планирует.