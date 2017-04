Праздник не теряет популярности и в наши дни. Его с размахом отмечают в Германии, Франции, Великобритании, Чехии, Словакии и других европейских странах.

Так, во многих городах сегодня проходили уличные фестивали, связанные с Вальпургиевой ночью. Некоторые из них собрали сотни человек.

Молодые люди также охотно наряжаются в маскарадные костюмы и делятся своими фото в соцсетях.

Today is Walpurgisnacht! Have some Kriemhild Gretchen and Candeloro ♡ @nuigurumiSaku #pmmm #madokamagica pic.twitter.com/9Gw23AS8mx

— 🌸 Beere @Dokomi 🌸 (@Soulbeere) 30 апреля 2017 г.