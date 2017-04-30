Германия посодействует борьбе Саудовской Аравии против исламского терроризма обучением военнослужащих королевства на своей территории. Об этом в воскресенье, 30 апреля, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает ТАСС.

«Саудовская Аравия является важной страной в регионе, является звеном в борьбе против исламского терроризма, против «Исламского государства». Мы заинтересованы в том, чтобы границы этой страны были хорошо защищены и чтобы саудовская армия была хорошо обучена для борьбы с ИГ», — заявила канцлер.