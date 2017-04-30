В ходе последней операции по разминированию в селе Джоджуг Марджанлы специалистами Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA) в воскресенье была обнаружена противотанковая мина и 1 867 осколков.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Национальном агентстве по расчистке от мин территорий Азербайджана (АНАМА).

Было проверено 48400 квадратных метров территории (ручным способом 3024 квадратных метров, 13800 квадратных метров механическим способом, 31576 квадратных метров при помощи служебных собак).