В Киеве прошла первая официальная репетиция Dihaj на конкурсной сцене международного песенного конкурса «Евровидение-2017».

Как пишщет 1news, режиссером-постановщиком конкурсного номера Dihaj является заслуженная артистка Азербайджана, хореограф Наиля Мамедзаде – отметим, что именно ею были поставлены интервальные акты «Евровидения — 2012» и церемония закрытия Европейских игр в 2015 году.

Евровидийный номер Dihaj представляет собой театральную постановку, в которой певица чувствуют себя комфортно – на сцене создан некий альтернативный мир интересный зрителю вне зависимости от формата и жанра музыки.

Номер выстроен на пустой комнате, исписанной мелом фразами из песни «Sceletons» — комната представляет собой сложные саморазрушающиеся отношения и скрытие истины – скелеты.

Человек в маске коня исполняет роль «bad boy» и появляется на лестнице, символизирующей эмоциональную дистанцию между влюбленными. В итоге номера Dihaj преодолевает саморазрушающиеся чувства и заставляет героя снять маску, которую он носил, встречаясь с ней, оставляя его одного.

«В постановке «Sceletons» использован театральный подход. Я счастлива, что наша делегация решилась представить на сцене именно такой номер. И дело не в спецэффектах или технологиях, а в истории – она и имеет для меня значение. Это вызовет разнообразные эмоции и надеюсь, что не оставит равнодушными зрителей» — отмечает Dihaj.