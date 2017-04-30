Генеральная прокуратура Азербайджана распространила информацию в связи с фактом самоубийства Мехмана Галандарова.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, по факту самоубийства прокуратура Сабунчинского района Баку возбудила уголовное дело по статье 125 УК.

Определена судебно-медицинская экспертиза для определения причин самоубийства.

Отметим, что М.Галандаров 28 апреля совершил самоубийство в Бакинском следственном изоляторе № 1. Ранее суд Насиминского района Баку арестовал его сроком на 3 месяца по обвинению по статье 234.2 УК (хранение наркотиков с целью продажи).

Читайте также: В Кюрдаханском СИЗО повесился оппозиционный активист