Сенатор США Джон Маккейн сравнил обострение ситуации на Корейском полуострове с Карибским кризисом 1962 года, когда СССР тайно перебросил на Кубу подразделения вооружённых сил и технику, включая ядерное оружие. Его слова передаёт Лайф со ссылкой на CNN.

— То, что мы наблюдаем, может быть Карибским кризисом в замедленном действии, — сказал он.

Также сенатор призвал американское руководство в последнюю очередь рассматривать возможность удара по КНДР.

Он акцентировал внимание на том, что имеющиеся у Северной Кореи обычные вооружения «способны уничтожить миллионы человек». Маккейн заявил, что нужно быть крайне осмотрительными в данном вопросе, так как кровопролитие будет ужасным.