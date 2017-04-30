Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в «Бакинском марафоне 2017», проведенном в воскресенье по инициативе Фонда Гейдара Алиева под лозунгом «Победи ветер».

Как пишет Тренд, к соревнованию присоединились представители свыше 60 организаций и компаний, функционирующих в Азербайджане.

Вместе с гражданами Азербайджана в марафоне приняли участие свыше 1000 иностранных гостей. К соревнованию присоединились также послы Швейцарии, Индии, Чехии, Мексики, Бразилии, ОАЭ, Украины и Малайзии, сотрудники дипломатических представительств Кореи, Ирака, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана, представительства ЕС в Азербайджане, британской Организации совместной помощи Азербайджану (UAFA) и компании BP Azərbaycan.

В марафоне также приняли участие граждане США, Великобритании, Германии, Польши, Турции, России, Ирана, Грузии, Украины и других стран.

Победителями марафона среди мужчин стали граждане Турции Вейси Аслан и Узеир Сойлемез занявшие соответственно, первое и второе место, а третье место было присуждено россиянину Владиславу Демьянову.

Среди женщин к финишу первой пришла турчанка Яйла Кылыдж, второй – украинка Валентина Полтовска, третьей — иранка Париса Араб.