В Московском районе Санкт-Петербурга угонщики оставили выходца близлежащего государства без транспортного средства и груза, сообщает издание «Невские новости».

Ранее за помощью к сотрудникам полиции обратился уроженец Азербайджана. По его словам, 27 апреля около 18:00 он оставил фургон на парковке рядом со зданием администрации ТД «Южный» на проспекте Гагарина. Около 08:00 28 апреля мужчина, вернувшись на парковку, понял, что усилиями неизвестных от него уехала машина. Также злоумышленникам достались и коробки с кофе, которые находились в салоне авто. Размер понесенного ущерба устанавливают.

Стражи правопорядка не нашли автомобиль в базах данных эвакуации.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов предпринимают меры для установления местоположения злоумышленников и угнанного транспортного средства.