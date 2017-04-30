В предгорьях Эвереста погиб швейцарский альпинист Уели Стек. Ему было 40 лет. Информацию о его гибели сообщили западные агентства, позже появилось подтверждение на официальной странице спортсмена в «Фейсбуке».

— Уели Стек погиб во время попытки восхождения на Эверест. Его семья сегодня узнала о его смерти. В настоящее время точные обстоятельства неизвестны. Как только появляются достоверные выводы о причинах смерти, СМИ будут проинформированы, — говорится в сообщении, текст которого приводит Лайф.

По данным шерпа Мнигмы из компании Seven Summits Treks, организовавшей восхождение, тело Стека было найдено и перенаправлено в Катманду. Гибель альпиниста также подтвердили в департаменте туризма Непала.

По данным газеты The Independent, швейцарец стал первым погибшим на Эвересте в нынешнем сезоне восхождения.

Отметим, всего несколько дней назад Стек сам делился подробностями подготовки к восхождению у себя в «Фейсбуке». В частности, альпинист рассказывал о тренировочных подъемах, необходимых для акклиматизации перед штурмом вершины Эвереста.