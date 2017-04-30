Как сообщает BBC, необычную повозку, похожую на фургон, он разместил во дворе своего дома.
Внутри повозка представляет собой настоящий дом, в котором есть не только большой диван-кровать, но и дровяная печь.
По словам Кэмерона, с появлением столь необычной «хижины» в семье разгорелись споры по поводу того, как её стоит использовать.
«Мои дети хотят использовать её как детский игровой домик. Я хочу использовать её как комнату для написания книг, мои сыновья хотят, чтобы это была ещё одна спальня», — сказал он.