Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон потратил £25 тыс. на небольшой фургон, в котором намерен заняться написанием книг.

Как сообщает BBC, необычную повозку, похожую на фургон, он разместил во дворе своего дома.

Внутри повозка представляет собой настоящий дом, в котором есть не только большой диван-кровать, но и дровяная печь.

По словам Кэмерона, с появлением столь необычной «хижины» в семье разгорелись споры по поводу того, как её стоит использовать.

«Мои дети хотят использовать её как детский игровой домик. Я хочу использовать её как комнату для написания книг, мои сыновья хотят, чтобы это была ещё одна спальня», — сказал он.