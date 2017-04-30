Исламисты планируют две террористические атаки в Лондоне. Об этом, согласно информации «Интерфакса», сообщает в воскресенье британская газета «Сандэй Таймс» со ссылкой на полицию.

«Есть еще два плана по совершению терактов, которые мы тщательно отслеживаем», — заявил изданию высокопоставленный сотрудник контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда.

По его словам, полиция усилила меры безопасности и отслеживает планы экстремистов, которые, как полагают полицейские, являются последователями террористических организаций «Исламское государство» или «Аль-Каида».