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Гифка с взрывающейся плотиной, которая располагалась около норвежского порта Рисавика, сможет доставить истинное наслаждение любителям красочных фейерверков. Гидротехническое сооружение отслужило свой срок, и от него решили избавиться самым эффектным и одновременно эффективным способом.

Контролируемый взрыв даже вызвал небольшое цунами.

Китайский вариант.

А вот как выглядел подрыв плотины на реке Уайт Салмон в американском штате Вашингтон.

Бобровые плотины тоже взрывают.