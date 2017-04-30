Гифка с взрывающейся плотиной, которая располагалась около норвежского порта Рисавика, сможет доставить истинное наслаждение любителям красочных фейерверков. Гидротехническое сооружение отслужило свой срок, и от него решили избавиться самым эффектным и одновременно эффективным способом.

Контролируемый взрыв даже вызвал небольшое цунами. Китайский вариант. А вот как выглядел подрыв плотины на реке Уайт Салмон в американском штате Вашингтон. Бобровые плотины тоже взрывают.