Контролируемый взрыв даже вызвал небольшое цунами.
Китайский вариант.
А вот как выглядел подрыв плотины на реке Уайт Салмон в американском штате Вашингтон.
Бобровые плотины тоже взрывают.
Контролируемый взрыв даже вызвал небольшое цунами.
Китайский вариант.
А вот как выглядел подрыв плотины на реке Уайт Салмон в американском штате Вашингтон.
Бобровые плотины тоже взрывают.
Дата: 2017/04/30 22:37
Раздел: Видео
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