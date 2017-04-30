Решить кризис вокруг Корейского полуострова можно лишь дипломатическим путем, за что и выступает Россия с Китаем. Об этом заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов, передает РИА Новости.

По его словам, решение северокорейского кризиса не может быть военным путем.

«Мы понимаем вместе ряд вещей, которые кажутся нам абсолютно естественными, что военного решения корейской проблемы быть не может, северокорейской. Возможна только политика дипломатическая», — сказал Денисов.

Также он подчеркнул, что Россия не поддерживает ядерную и ракетную программу Пхеньяна.

«Мы ее категорически осуждаем, не только потому что это непосредственная угроза для нас, но и потому что это в известной мере провоцирует тех же американцев на наращивание своих якобы оборонительных мощностей в этой части мира, которые на самом деле имеют наступательный потенциал», — добавил дипломат.