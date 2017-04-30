Пхеньян пригрозил уничтожить атомную подводную лодку «Мичиган» ВМС США, которая ранее на этой неделе зашла в южнокорейский порт Пусан. Согласно информации Ленты.ру, об этом пишет южнокорейское агентство «Ёнхап» со ссылкой на сообщение северокорейского пропагандистского портала Uriminzokkiri.

«В тот момент, когда «Мичиган» попробует хотя бы пошевелиться, он будет обречен на жалкую судьбу превращения в подводный призрак, неспособный вернуться на поверхность», — обещают авторы сообщения. По их словам, «срочная переброска атомной подлодки в воды в районе Корейского полуострова, которая совпала по времени с отправкой туда ударной авианосной группировки, призвана еще больше усилить военные угрозы против нашей республики».

Атомная субмарина «Мичиган» типа «Огайо» зашла в южнокорейский порт Пусан в начале текущей недели. Она должна присоединиться к ударной группе авианосца «Карл Винсон», которая проводит совместные учения с кораблями Морских сил самообороны Японии недалеко от Корейского полуострова.