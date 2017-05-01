На днях Бритни Спирс выложила в своем микроблоге новое видео. На нем она запечатлела маленький «спектакль», который разыграла для поклонников в своем бассейне. Фанаты получили возможность убедиться, что Бритни – в своей лучшей спортивной форме. Что она доказала, продемонстрировав небольшой «акробатический этюд», который она выполнила со своим молодым бойфрендом Сэмом Асгари. Облаченная в крохотный желтый купальник-бикини Бритни легко вскарабкалась на плечи Сэма, а потом, как с мостика, ловко нырнула с них в воду.

Как сообщает издание 7Дней, эта сцена разыгралась во время немного затянувшихся каникул 35-летней Бритни с ее 23-летним любовником. Спирс и Сэм кочуют с одного курорта на другой уже с начала апреля. И Спирс выглядит, при этом совершенно счастливой. Похоже, в лице Асгари она обрела, наконец, мужчину, который был ей нужен. Ведь в промежутке между разводом с Кевином Федерлайном (отцом ее сыновей Шона Престона и Джейдена Джеймса ) и встречей с Сэмом у нее была череда неудачных романов — c Джейсоном Травиком, Дэвидом Лукадо, Чарли Эберсолем…

Напомним, что с Сэмом, который приехал из Ирана в США 9 лет назад, она встретилась в прошлом году, когда работала над музыкальным видео «Slumber Party». А с ноября 2016-го, она постоянно появляется с мускулистым красавчиком Сэмом на публике и, как утверждают ее подружки, совершенно потеряла голову от любви к Асгари.