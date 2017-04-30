Сын американского президента Дональд Трамп-младший считает главными достижениями первых ста дней президентства своего отца ракетный удар по Сирии и борьбу с террористической группировкой ИГИЛ.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox news.

«Как главнокомандующий мой отец предпринял решительные действия против сирийского президента Башара Асада после того, как тот применил химическое оружие к своему народу.

Америка противостоит «Исламскому государству» везде — от пещер Афганистана до Мосула. Соединённые Штаты также занимаются угрозой со стороны Северной Кореи», — заявил Трамп-младший.

Он также подчеркнул, что его отец напомнил всем, что такое американская решительность.