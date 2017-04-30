Исследователи из Университета Аалто в Финляндии впервые показали широкую связь между дефицитом ресурсов, демографическим давлением и импортом продуктов питания.

В исследовании, опубликованном в журнале Еarth’s Future (Будущее Земли), исследователи подчеркнули, что продовольственная безопасность около 1,4 миллиарда людей стала зависимой от импорта, и еще 460 миллионов человек живут в районах, где рост импорта не достаточен, чтобы компенсировать отсутствие местного производства.

Ученые осуществили глобальный анализ, ориентированный на те регионы, где наличие воды ограничивает производство, и изучали данные с 1961 до 2009 года, оценивая, как проблема демографического роста роста может быть решена за счет увеличения импорта продовольствия.

Публикация анализирует статистические данные ФАО, а также берет во внимание увеличение эффективности производства в результате технического развития. Анализ показал, что для 75% регионов, которые имеют дефицит ресурсов, импорт продовольствия начал расти, поскольку собственного производства в регионе недостаточно.

«Контроль спроса на продукты питания является ключевым вопросом. Контроль роста населения играет важную роль в этой работе, но он также будет иметь важное значение для повышения производственных цепей за счет сокращения пищевых отходов и уменьшения потребления мяса. Поскольку одна четверть всех продуктов питания, производимых в мире, выбрасывается, такое уменьшение на глобальном уровне действительно было бы значимым», — говорит соавтор исследования д-р Джозеф Гийом.