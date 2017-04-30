В стартовавшем сегодня «Бакинском марафоне 2017» впервые участвует 81-летняя спортсменка, актриса Ася Абдуллаева, передает Trend.

«Я люблю бегать. В прошлом, 35 лет назад, я занимала первые места по бегу. Я и сегодня занимаюсь спортом», — отметила Ася Абдуллаева.

81-летняя бегунья сказала, что мероприятие организовано на высочайшем уровне.

«Атмосфера очень позитивная. Мне очень понравилась организация забега. У меня профессий много, я певица, актриса, танцовщица, играю на барабане», — сказала 81-летняя бегунья.