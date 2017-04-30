В Вольфсбурге после матча 31-го тура чемпионата Германии между местным «Вольфсбургом» и «Баварией» (0:6) произошли беспорядки.

Как сообщает Bild, фанаты гостевой команды, отмечавшие досрочное чемпионство мюнхенцев, забросали полицейских бутылками и стаканами.

В результате ранения получили десять стражей порядка. Подозреваемые в нападении задержаны. Среди пострадавших также есть болельщик «Баварии» и сотрудник службы безопасности.