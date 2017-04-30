Британская ветеринарная ассоциация предупредила, что следует остановить разведение кошек породы скоттиш-фолд или шотландская вислоухая из-за угрозы их здоровью.
Об этом сообщает ВВС.
Генетические особенности, которые и влияют на уши, также могут быть причиной болезней, в частности способствуют развитию артрита.
Также ветеринары предупреждают, что у котов этой породы будут неизлечимые хронические болезни.
Шотландская вислоухая кошка или скоттиш-фолд — порода кошек с характерным строением ушных раковин, которые загнуты вперёд и вниз. Причиной необычной внешности этих кошек является генная мутация.
Именно поэтому Британская ветеринарная ассоциация хочет остановить их разведение.