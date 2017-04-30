epa05637112 Latvian soldiers during a ceremonial military parade of the National Armed Forces devoted to the 98th anniversary of the Proclamation of the Independence of the Republic of Latvia in Riga, Latvia 18 November 2016. EPA/VALDA KALNINA

epa05637112 Latvian soldiers during a ceremonial military parade of the National Armed Forces devoted to the 98th anniversary of the Proclamation of the Independence of the Republic of Latvia in Riga, Latvia 18 November 2016. EPA/VALDA KALNINA

В воскресенье в латвийском Адажи завершаются международные военные учения «Summer Shield XIV», в которых приняли участие более 1 тыс. 200 военнослужащих, сообщает пресс-служба Министерства обороны Латвии.

В учениях, которые проходили с 17 апреля, участвовали представители вооруженных сил Латвии, США, Болгарии, Эстонии, Канады, Литвы, Великобритании, Люксембурга, Румынии, Словакии, Германии и Швеции.

В этом году на учениях отрабатывались навыки боевой поддержки широкого спектра — взаимодействие артиллерии, ПВО, разведки, защиты от оружия массового поражения, противотанковых систем, военных инженеров, военных медиков и транспортных подразделений.

Учения «Summer Shield» проводятся в Латвии с 2004 года, и изначально их основной задачей была подготовка подразделений латвийской армии для участия в операции коалиционных сил в Ираке. С 2014 года эти маневры входят в список учений НАТО, и участвовать в них может любая страна альянса.